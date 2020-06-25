Середняк АПЛ прервал серию из трех матчей без побед в АПЛ

«Бернли» на своем поле обыграл «Уотфорд» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 25 июня, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 74-й минуте «Бернли» вывел вперед Джей Родригес. Этот гол оказался единственным в матче.

«Бернли» прервал серию из трех матчей в АПЛ без побед, набрал 42 очка и занимает 11-е место в чемпионате. В активе «Уотфорда» 28 очков, команда находится на 16-й позиции.

В следующем туре «Бернли» 29 июня на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Норвич». «Уотфорд» днем раньше на своем поле примет «Саутгемптон».

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