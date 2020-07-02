«Манчестер Сити» организовал для «Ливерпуля» чемпионский коридор

Футболисты «Манчестер Сити» организовали чемпионский коридор для игроков «Ливерпуля» перед матчем команд в рамках 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игроки горожан встали в две параллельные друг другу шеренги и аплодисментами поприветствовали выходящих на поле соперников. Такой ритуал в отношении команд, обеспечивших себе титул, является традиционным для многих футбольных соревнований.

«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии 26 июня. На момент публикации новости в их матче против «Сити» идет 15-я минута, счет не открыт.

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