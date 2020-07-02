«Тоттенхэм» проиграл новичку АПЛ

«Шеффилд Юнайтед» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 2 июля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 31-й минуте Сандер Берге вывел клинков вперед. На 69-й минуте Ли Муссе удвоил преимущество «Шеффилда». Через 15 минут Оливер Макберни довел счет до крупного. В концовке матча в составе лондонце отличился Харри Кейн.

Победа позволила новичку АПЛ «Шеффилду» набрать 47 очков и выйти на седьмое место в чемпионате. «Тоттенхэм» имеет на два очка меньше и находится на девятой позиции.

В следующем туре «Тоттенхэм» 6 июля на своем поле примет «Эвертон». «Шеффилд» днем раньше на выезде встретится с «Бернли».

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