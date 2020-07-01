«Лестер» проиграл «Эвертону» и продлил серию без побед в АПЛ до трех матчей

«Эвертон» на своем поле обыграл «Лестер» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 1 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В первом тайме в составе победителей отличились Ришарлисон и Гилфи Тор Сигурдссон. Во второй половине игры гости отыграли один мяч благодаря голу Келечи Ихеаначо.

«Эвертон» набрал 44 очка и вышел на 11-е место в чемпионате. «Лестер» продлил серию без побед в АПЛ до трех матчей подряд. Команда имеет в активе 55 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице.

В следующем туре «Лестер» 4 июля на своем поле примет «Кристал Пэлас». «Эвертон» двумя днями позже на выезде сыграет с «Тоттенхэмом».

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