«Манчестер Юнайтед» разгромил аутсайдера АПЛ и приблизился к зоне Лиги чемпионов

«Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Брайтон» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 30 июня, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На 16-й минуте манкунианцев вывел вперед Мэйсон Гринвуд. Через 13 минут Бруну Фернандеш удвоил преимущество «красных дьяволо»в. В начале второго тайма португалец оформил дубль.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 52 очка и приблизиться к четвертому месту, позволяющему сыграть в Лиге чемпионов, на расстояние двух очков. Сейчас квартет сильнейших в АПЛ замыкает «Челси». «Брайтон» имеет в активе 33 очка и занимает 15-ю строчку в чемпионате.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 4 июля на своем поле примет «Борнмут». «Брайтон» в тот же день на выезде сыграет с «Норвичем».

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