«Бернли» обыграл «Кристал Пэлас» и вышел на восьмое место в АПЛ

«Бернли» на выезде обыграл «Кристал Пэлас» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 29 июня, и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 62-й минуте Бен Ми вывел «Бернли» вперед. Этот мяч оказался единственным в матче.

Победа позволила «Бернли» набрать 45 очков и выйти на восьмое место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» имеет в активе 42 очка и располагается на 11-й позиции.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 4 июля на выезде сыграет с «Лестером». «Бернли» днем позже на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед».

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