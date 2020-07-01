Гол игрока сборной Украины принес «Вест Хэму» победу над «Челси»

«Челси» на выезде проиграл «Вест Хэму» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лондонское дерби прошло в среду, 1 июля, и завершилось со счетом 3:2 пользу хозяев. В первом тайме на гол Виллиана с пенальти «молотобойцы» ответили точным ударом Томаша Соучека.

В начале второй половины игры Майкл Антонио вывел хозяев вперед, но на 72-й минуте Виллиан оформил дубль и восстановил равенство. Победный мяч на 89-й минуте забил полузащитник «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко.

«Челси» набрал 54 очка и находится на четвертом месте в турнирной таблице. В активе «Вест Хэма» 30 очков, команда расположилась на 16-й позиции.

В следующем туре «Челси» 4 июля на своем поле примет «Борнмут». «Вест Хэм» днем позже на выезде сыграет с «Ньюкаслом».

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