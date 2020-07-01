Клуб российского бизнесмена проиграл шестой из последних семи матчей АПЛ

«Ньюкасл» на выезде обыграл «Борнмут» в матче 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 1 июля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В первом тайме в составе победителей отличились Дуайт Гейл и Шон Лонгстафф. Во второй половине голы у «сорок» забили Мигель Альмирон и Валентин Лацаро. У Борнмута в концовке игры отличился Дэн Гослинг.

Победа позволила «Ньюкаслу» набрать 42 очка и выйти на 13-е место в турнирной таблице. «Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, потерпел шестое поражение в семи матчах и с 27 очками занимает предпоследнюю, 19-ю позицию.

В следующем туре «Ньюкасл» 5 июля на своем поле примет «Вест Хэм». «Борнмут» днем ранее на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед».

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