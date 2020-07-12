Клуб российского бизнесмена выиграл первый матч в АПЛ за пять месяцев

«Борнмут» на своем поле обыграл «Лестер» в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 12 июля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.На гол форварда «лис» Джейми Варди в первом тайме «вишни» ответили дублями Джуниора Станисласа и Доминика Соланке во второй половине игры.

«Борнмут», которым единолично владеет российский бизнесмен Максим Демин, одержал первую победу в АПЛ за последние пять месяцев, набрал 31 очко и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Лестер» имеет в активе 59 очков и находится на четвертой позиции.

В следующем туре «Лестер» 16 июля на своем поле примет «Шеффилд Юнайтед». «Борнмут» днем раньше на выезде встретится с «Манчестер Сити».

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