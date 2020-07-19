«Тоттенхэм» разгромил «Лестер» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Лестер» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 19 июля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу лондонцев. В составе победителей дублем отметился Харри Кейн. Кроме того, мяч в свои ворота забил защитник гостей Джастин Джеймс.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 58 очков и выйти на шестое место в чемпионате. В активе «Лестера» 62 очка, команда находится на четвертой позиции.

В следующем туре «Лестер» 26 июля на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Тоттенхэм» в тот же день на выезде встретится с «Кристал Пэлас».