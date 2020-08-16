«Севилья» победила «Манчестер Юнайтед» и вышла в финал Лиги Европы

Испанская «Севилья» победила английский «Манчестер Юнайтед» и вышла финал Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 16 августа в Кельне и завершилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды. Голами в составе победителей отметились Сусо (26-я минута) и Люк де Йонг (78-я). За «Юнайтед» с пенальти забил Бруно Фернандеш (9-я).

Во втором полуфинале сойдутся донецкий «Шахтер» и миланский «Интер». Встреча назначена на 17 августа, начало — в 22:00 по московскому времени.

Финальный матч турнира пройдет 21 августа. Действующим чемпионом является лондонский «Челси».

15 августа определились полуфиналисты Лиги чемпионов. «Лион» встретится с мюнхенской «Баварией», а «РБ Лейпциг» — с «Пари Сен-Жермен».