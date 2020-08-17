«Интер» забил «Шахтеру» пять мячей и стал вторым финалистом Лиги Европы

Миланский «Интер» разгромил донецкий «Шахтер» и стал вторым финалистом Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Дюссельдорфе 17 августа и завершилась со счетом 5:0. Забитыми мячами отличились Лаутаро Мартинес (19-я и 74-я минуты), Данило Д'Амброзио (64-я) и Ромелу Лукаку (78-я и 84-я).

16 августа в первом полуфинале испанская «Севилья» победила английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Сусо (26-я минута) и Люк де Йонг (78-я). За «Юнайтед» с пенальти забил Бруно Фернандеш (9-я).

Финальный матч турнира пройдет 21 августа. Начало — в 22:00 по московскому времени. Действующим чемпионом является лондонский «Челси».