Месси и Роналду не нашлось места в символической сборной Лиги чемпионов

Журналисты Goal.com представили символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2019/2020. Список вошедших в нее игроков доступен на сайте издания.

Основу команды составили игроки мюнхенской «Баварии», клуб представлен восемью футболистами. Среди них Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Давид Алаба, Альфонсо Дэвис, Серж Гнабри, Тьяго Алькантара, Томас Мюллер, Роберт Левандовски. Также в списке присутствуют Дайо Упамекано («РБ Лейпциг»), Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд), Неймар («Пари Сен-Жермен»).

При этом нападающим каталонской «Барселоны» и туринского «Ювентуса» Лионелю Месси и Криштиану Роналду не нашлось места в команде. Сине-гранатовые вылетели из турнира на стадии 1/4 финала, а итальянский клуб проиграл в 1/8 финала.

Финальный матч Лиги чемпионов состоялся 23 августа. «Бавария» обыграла ПСЖ со счетом 1:0. Эта победа стала для мюнхенцев шестой в истории. В последний раз они выигрывали трофей в сезоне-2012/2013.