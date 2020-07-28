Трое футболистов «Манчестер Сити» попали в сборную тура АПЛ

Трое футболистов «Манчестер Сити» попали в символическую сборную по итогам заключительного, 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Место в воротах занял Эдерсон, в защите оказался Кайл Уокер, а в полузащите — Кевин де Брейне. В минувшие выходные «горожане» со счетом 5:0 обыграли «Норвич». Полностью сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Эдерсон («Манчестер Сити»).
Защитники: Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Киран Тирни («Арсенал»).
Полузащитники: Мейсон Маунт («Челси»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джощуа Кинг («Борнмут»).
Нападающие: Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Че Адамс («Саутгемптон»).