Семиматчевая серия «Бернли» без поражений в АПЛ прервалась

«Бернли» на своем поле проиграл «Брайтону» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 26 июля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей забитыми мячами отметились Ив Биссума и Аарон Конноли. У бордовых гол на счету Криса Вуда.

Победа позволила «Брайтону» набрать 41 очко. Команда завершила сезон на 15-м месте.

«Бернли» прервал семиматчевую серию в АПЛ без поражений. В активе команды, которая заняла десятую строчку, 54 очка.