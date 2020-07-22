«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче АПЛ с восемью голами

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Челси» в матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 22 июля, и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. В составе победителей забитыми мячами отметились Наби Кейта, Трент Александр-Арнольд, Жожиньо Вейналдум, Роберто Фирмино и Алекс Окслейд-Чемберлен. У лондонцев отличились Оливье Жиру, Тэмми Абрахам и Кристиан Пулишич.

Победа позволила «Ливерпулю», досрочно ставшему чемпионом страны, набрать 96 очков. У «Челси» на 33 очка меньше, команда находится на четвертой позиции.

В следующем туре «Ливерпуль» 26 июля на выезде сыграет с «Ньюкаслом». «Челси» в тот же день на своем поле примет «Вулверхэмптон».