Чемпион АПЛ перешел в «Зенит»

Защитник «Ливерпуля» и сборной Хорватии Деян Ловрен перешел в петербургский «Зенит». Об этом сообщается на сайте российской команды.

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано на три года. Финансовые детали сделки не сообщаются. Вместе с мерсисайдцами Ловрен стал победителем завершившегося розыгрыша Английской премьер-лиги (АПЛ).

Переход Ловрена в российскую команду был анонсирован 24 июля. Сообщалось, что сумма трансфера составит 8,5 миллиона евро без учета бонусов.

В минувшем сезоне Ловрен провел десять матчей в АПЛ. Защитник отметился одним результативным пасом.

В составе сборной Хорватии Ловрен выиграл серебро чемпионата мира на турнире в России в 2018 году. На клубном уровне, помимо «Ливерпуля», он представлял такие команды, как «Динамо» из Загреба, марсельский «Олимпик» и «Саутгемптон».