Дзюба порассуждал о победном пенальти «Зенита» в финале Кубка России

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал победу команды в финале Олимп-Кубка России. Его слова доступны на сайте «Матч ТВ».

Футболист порассуждал о том, что нарушение правил против форварда «Зенита» Малкома, которое привело к пенальти в ворота «Химок», было необязательным. «Немного повезло», — отметил Дзюба.

«Зенит» победил «Химки» со счетом 1:0. Дзюба реализовал пенальти на 84-й минуте. Встреча прошла в Екатеринбурге. Во время празднования победы игроки уронили и разбили трофей. При падении раскололась крышка кубка.

Таким образом сине-бело-голубые в текущем сезоне оформили золотой дубль: кроме Кубка России, они выиграли и чемпионат страны. Для петербургского клуба это достижение стало вторым в истории. В первый раз «Зенит» выигрывал два главных футбольных турнира России в 2010 году.