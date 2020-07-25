«Зенит» забил пенальти «Химкам» на 84-й минуте и выиграл Кубок России

Петербургский «Зенит» победил подмосковные «Химки» и завоевал трофей Олимп-Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч, который прошел в Екатеринбурге, завершился со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых. Первый тайм закончился нулевой ничьей, но на 84-й минуте пенальти забил нападающий Артем Дзюба.

В полуфинале турнира «Химки», в прошедшем сезоне выступавшие в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), переиграли «Урал». «Зенит», в свою очередь, превзошел московский «Спартак».

22 июля стало известно, что «Химки» сыграют в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Сезон стартует 8 августа. «Зенит» является действующим чемпионом России.