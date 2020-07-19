«Динамо» переиграло «Краснодар» в матче РПЛ

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Краснодаром» завершился со счетом 2:0 в пользу московской команды. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Краснодаре 19 июля. Забитыми мячами отличились Вячеслав Грулев на 26-й минуте и Жоаозиньо на 90-й. При этом на 17-й минуте был удален вратарь «быков» Матвей Сафонов. Место в воротах занял Денис Адамов.

Исход встречи не повлиял на позиции клубов в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» идет третьим с 49 очками, а «Динамо» — шестым с 41 очком.

Досрочно чемпионом РПЛ текущего сезона стал «Зенит». Кроме того, в полуфинальном матче Олимп-Кубка России сине-бело-голубые переиграли «Спартак» (2:1). В решающем матче они сыграют с подмосковными «Химками».