«Зенит» обыграл «Спартак» и вышел в финал Кубка России

«Зенит» обыграл «Спартак» в полуфинальном матче Олимп-Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч, который прошел 19 июля в Санкт-Петербурге, завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. С пенальти отличился Артем Дзюба, еще один мяч за «Зенит» забил Далер Кузяев. В составе «Спартака» отличился Александр Соболев. Таким образом, сине-бело-голубые вышли в финал турнира.

В другом полуфинале подмосковные «Химки» победили екатеринбургский «Урал». После этого главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов объявил, что подаст в отставку. Специалист возглавлял клуб с 2018 года.

Финальный матч турнира пройдет 25 июля в Екатеринбурге.