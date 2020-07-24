Чемпион АПЛ согласился на переход в «Зенит»

Хорватский защитник и чемпион Английской премьер-лиги (АПЛ) в составе «Ливерпуля» Деян Ловрен согласился на переход в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает RMC Sport.

31-летний игрок обороны сборной Хорватии согласовал условия личного контракта с представителями клуба Российской премьер-лиги (РПЛ). Согласно данным издания, трансфер Ловрена обойдется «Зениту» в 8,5 миллиона евро без учета бонусов. Ожидается, что в ближайшие сроки хорват подпишет контракт с новым клубом на три года.

Ловрен завоевал золото АПЛ вместе с Ливерпулем. Мерсисайдцы впервые за 30 лет взяли титул чемпионов страны. Ливерпуль стал недосягаемым для конкурентов за семь туров до окончания турнира, благодаря поражению «Манчестер Сити» от «Челси».

«Зенит» также досрочно обеспечил себе победу в РПЛ. Клуб представит Россию в ближайшем розыгрыше Лиги чемпионов.

В составе сборной Хорватии Ловрен выиграл серебро чемпионата мира на турнире в России в 2018 году. На клубном уровне он представлял такие команды, как «Динамо» из Загреба, марсельский «Олимпик» и «Саутгемптон».