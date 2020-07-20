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«Зенит» ответил на слова о «дутом» чемпионстве и назвал «Спартак» «дурашкой»

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Александр Медведев
Александр Медведев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев после победы над «Спартаком» в полуфинале Олимп-Кубка России ответил на критику владельца красно-белых Леонида Федуна. Его слова приводит Sport24.

Медведев посчитал, что жалобы на судейство говорят об отсутствии обоснованных аргументов. «Федун назвал "Зенит" дутым чемпионом? Это последнее дело. Обижаться на что-то мы не будем. Как говорили наши хоккеисты, играя с канадцами: "Посмотри на табло, дурашка!"», — заявил он. Гендиректор команды обратил внимание на то, что «Спартак» отстал от «Зенита» более, чем на 30 очков в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» прошел 19 июля в Петербурге. Он завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. После этого Федун в интервью «Спорт-Экспрессу» раскритиковал сине-бело-голубых, назвав их дутыми чемпионами и посчитав, что в Лиге чемпионов они не смогут показать результат, так как судейской поддержки у клуба не будет.

5 июля за четыре тура до конца РПЛ титул чемпиона страны досрочно завоевал «Зенит». «Спартак» после 29 туров имеет в активе 36 очков и занимает девятое место в турнирной таблице.

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