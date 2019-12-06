Три футболиста «Ливерпуля» попали в сборную тура АПЛ

Три футболиста «Ливерпуля» оказались в символической сборной по итогам 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Место в обороне команды занял Деян Ловрен, в полузащите — Садио Мане, а в нападении — Дивок Ориги. Красные в последнем матче со счетом 5:2 обыграли «Эвертон». Полностью сборная тура выглядит следующим образом:

Вратарь: Мартин Дубравка («Ньюкасл»).

Защитники: Рикарду Перейра («Лестер»), Адам Уэбстер («Брайтон»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Райан Бертранд («Саутгемптон»).

Полузащитники: Бернарду Силва, Родри (оба — «Манчестер Сити»), Джонджо Шелви («Ньюкасл»), Садио Мане («Ливерпуль»).

Нападающие: Дивок Ориги («Ливерпуль»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).

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