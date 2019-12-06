Футболист сборной Германии вспомнил о поездке в Россию и рае в Анапе

Голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Германии Бернд Лено поделился впечатлениями о своем визите в Россию. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

27-летний вратарь рассказал, что понимает русскую речь, однако испытывает проблемы в разговоре. При этом он подчеркнул, что может переписываться с родителями на их родном языке, поскольку подключил на телефоне кириллицу. Лено также вспомнил о своем визите в Анапу, откуда родом его семья.

«Я был очень впечатлен. Невозможно поверить, насколько там прекрасно. Море, отличные люди — все это выглядело как рай», — отметил футболист. Он признался, что не ожидал увидеть подобное. По словам Лено, поездка состоялась около 15 лет назад.

Лено имеет русские корни. Футболист родился в семье иммигрантов в немецком Битигхайм-Биссингене. В составе немецкой сборной он выиграл бронзовую медаль чемпионата Европы-2016. С 2018-го футболист защищает цвета «Арсенала». Наибольшую часть карьеры (с 2012 по 2018 год) он провел в леверкузенском «Байере».

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