Российский футболист отправил недовольных в Европу и вспомнил о гей-парадах

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о задержаниях фанатов «Спартака» перед матчем Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита». Его слова приводит Sport24.

По мнению Быстрова, никого из болельщиков не могли арестовать без причины. Кроме того, спортсмен заявил, что видел большое количество фанатов «Спартака» в городе и на трибунах. «Если кого-то там задержали, то не надо кричать массово, что всех сажают, убивают», — посчитал футболист.

Быстров также отметил, что в России постоянно кого-то задерживают, в том числе на «каких-то акциях». Он напомнил, что сейчас в стране существует закон, регулирующий массовые собрания. «А если оставить это все безнаказанным, то как это все потом контролировать? Кому не нравится, вон, Европа есть, там все можно, и гей-парады там можно проводить, Панина заберите только с собой», — заключил Быстров.

1 декабря сообщалось о массовых задержаниях московских фанатов в Санкт-Петербурге. По информации «Фонтанки», сотрудники Центра «Э» задержали поклонников «Спартака» и «Зенита», потому что те собирались устроить драки. Один из болельщиков красно-белых рассказал, что его задержали «ни за что».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!