Россия
 
Последние новости
Зеленский назначил командующим операцией в Донбассе загадочного генерала
22-летний велогонщик скончался во время соревнований
Российские застройщики отказались строить по закону
Facebook отменил штурм секретной военной базы с инопланетянами в США
Против Порошенко открыли дело за поездку на Мальдивы
Россию похвалили за отказ от доллара
Чеченский Халк начал гонять московских выпивох
Решена загадка появления человечества
Новости партнеров

В Анапе запретили купаться на всех пляжах

Перейти в «Мою Ленту»

На всех пляжах города Анапы 5 августа запретили купание в море из-за шторма и сильного донного течения. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В ведомстве сообщили, что с понедельника, 5 августа, в городе ожидается сильный дождь, ливень с грозой, а в отдельных пунктах град. При грозах ожидается шквалистое усиление ветра до 23-28 метров в секунду. На акватории Черного моря от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей. У воды дежурят спасатели.

В июне сообщалось о том, что российский турист утонул в Таиланде, купаясь в море во время шторма. Перед этим офицеры военно-морских сил страны предупредили туристов о плохой погоде и запретили им купаться на пляжах, отмеченных красным флагом. Однако 55-летнего россиянина Владимира Антонова не убедили предупреждения службы, и он отправился плавать в море. Спасатели обнаружили его тело в 300 метрах от берега. Мужчину доставили в больницу, там врачи констатировали смерть туриста.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Анапе снова запретили купаться на всех пляжах
Россиянин наплевал на штормовое предупреждение в Таиланде и утонул
Пьяных россиян убило волной во Вьетнаме
Другие материалы рубрики
Россия00:0123 июля

«Создается ощущение гетто»

Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
20:49Сегодня

Роботов отправят тушить горящий склад боеприпасов

16:20Сегодня

Путин объяснил принцип размещения российских ракет

19:51Сегодня

Чеченский Халк начал гонять московских выпивох

Россия12:3723 июля
Хабаровский край. На месте пожара в палаточном лагере "Холдоми", где сгорело 20 палаток. В результате происшествия погиб ребенок. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Хабаровскому краю

«Не все ребята поняли, что произошло»

В сгоревшем российском лагере погибли дети. Кто виноват в их смерти?
15:30 3 августа

СК возбудил дело против сотрудников Фонда борьбы с коррупцией

20:02Сегодня

Уволен пригрозивший журналистам кастрацией главврач российской больницы

19:21Сегодня

Очевидцы сняли на видео водяные смерчи в Сочи

Россия00:02Сегодня

«Будем больше наказывать, будут меньше ошибаться»

Российских врачей обвиняют в смерти и болезнях пациентов. Им все чаще грозит тюрьма
19:45Сегодня

Площадь лесных пожаров в России предложили пересчитать по новой формуле

17:48Сегодня

Очевидец рассказала об участившихся взрывах в Красноярском крае

12:34 3 августа

Число россиян с ВИЧ резко возросло

Россия
Под Красноярском взрываются снаряды на складе с боеприпасами
40 тысяч снарядов, раненые и массовая эвакуация: все, что известно о ЧП
«Создается ощущение гетто»
Зачем в Москве вспомнили советское прошлое и решили запереть горожан во дворах
«Будем больше наказывать, будут меньше ошибаться»
Российских врачей обвиняют в смерти и болезнях пациентов. Им все чаще грозит тюрьма
Роботов отправят тушить горящий склад боеприпасов
Путин объяснил принцип размещения российских ракет
В Анапе запретили купаться на всех пляжах
Чеченский Халк начал гонять московских выпивох
Все материалы
Мир
Армия белых халатов
Кубинские врачи лечат людей и защищают режим. Вместо благодарности их обманывают и убивают
Германия ответила на обвинения России во вмешательстве
Боевики атаковали российскую базу и убили людей
Трамп обвинил видеоигры в массовых расстрелах
Взрыв автомобиля в аварии разрушил планы террористов
В Австралии впервые провели эвтаназию
«Они не хотят жить в боли»
 
Все материалы
Бывший СССР
Жизнь за отца народов
Почему грузины не отвернулись от Сталина даже после его смерти
Революция на паузе
Как главный коррупционер Молдавии помирил Россию и Запад
Глава офиса Зеленского Андрей Богдан подал в отставку
В Вашингтоне недовольны его связями с Коломойским
Зеленский назначил командующим операцией в Донбассе загадочного генерала
Против Порошенко открыли дело за поездку на Мальдивы
Лукашенко определился с датой парламентских выборов
Президент Туркмении добрался до «Врат ада» и опроверг слухи о смерти
Все материалы
Экономика
Блестящее падение
Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют
Теймур Джафаров назначен куратором производства сериалов в Okko Entertainment
Крупнейшие банки мира решили победить коррупцию
Трамп озлобился на уронивший юань Китай
Китай обвалил юань назло США
Россия обвалила поставки угля на Украину
Подсчитаны потери России из-за рака
Все материалы
Силовые структуры
Подростки-националисты убили мигранта в центре Москвы
«Про свои преступления он рассказывает с наслаждением»
Тольяттинский потрошитель годами насиловал школьниц. Он сел пожизненно, но требует свободы
Блогера Синицу арестовали за призывы к убийству детей силовиков
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Заподозренный в беспорядках на митинге в Москве скрылся с помощью младенца
«Я никогда не делал такого на воле»
Как отбывают наказание малолетние грабители, убийцы и насильники
«Казненный» преемник Япончика оказался жив
Все материалы
Наука и техника
«Вали нацистскую сволочь!»
Две сестры против армии расистов-отморозков. Обзор Wolfenstein: Youngblood
Хозяева возвращаются
США хотят снова высадиться на Луну. Что этому может помешать?
Пошли вразнос
Как величайшая загадка Вселенной рассорила ученых со всего мира
Boeing обвинили в деградации космонавтики США
Решена загадка появления человечества
В США назвали Су-57 неудачным клоном F-22 и F-35
В Египте нашли следы неизвестной развитой цивилизации
Все материалы
Спорт
Артемий ПанаринУральская закваска
Панарин — самый дорогой россиянин в НХЛ. Он родился в Челябинске и критикует власть
Боксер Ковалев прокомментировал информацию о скандале в самолете
22-летний велогонщик скончался во время соревнований
Появились подробности гибели российских спортсменок во время шторма
Гвардиолу озадачила покупка МЮ самого дорогого защитника в истории
«Манчестер Юнайтед» установил трансферный рекорд
«Бегал, бегал, начал кровью харкать»
У чернобыльских ликвидаторов была своя футбольная команда. Они ездили на матчи прямо с АЭС
Все материалы
Культура
Умер автор песни «Снег кружится»
Вилли ТокаревКазак с Брайтон-Бич
Умер Вилли Токарев — шансонье, джентльмен и гражданин мира
Антонио Бандерас рассказал об изменившем его жизнь инфаркте
«Похоже, у нас на борту гости»
Как не надо вести переговоры с террористами
Режиссер «Догмы» предпочел фильмы Marvel сексу
«Видел такое в порно 70-х, но никогда — в серьезном кино»
Режиссер фильма про платье-убийцу о фетишах, неврозах и кошмарах телесности
Тайная свадьба актрис Кары Делевинь и Эшли Бенсон оказалась шуткой
Все материалы
Интернет и СМИ
Сильные и зависимые
Соцсети поработили людей. В США придумали способ их побороть, но все не так однозначно
Ручки-то вот они!
Порносайты раздают данные о своих посетителях всем подряд. Эти секреты нужны даже Google
Мари Софи Хингст«С меня будто заживо содрали кожу»
«Блогерша года» одурачила мир выдумкой о предках-евреях. Разоблачение стоило ей жизни
Мальчик с больной ногой сумел помочь матери и прослыл лучшим сыном
Facebook отменил штурм секретной военной базы с инопланетянами в США
Познер предсказал последствия легализации оружия в России
«Кока-коле» решили объявить бойкот из-за рекламы с геями
Все материалы
Ценности
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
«Продолжим дело Советского Союза»
В итальянской глубинке раньше делали сыр, теперь — лучшие спортивные машины в мире
Застывшее кино
Знаменитые женщины снялись для культового календаря Pirelli. И взяли власть над мужчинами
Девушка собрала самые ненавистные мужчинам наряды и прославилась
Самая молодая миллиардерша арендовала яхту за 1,2 миллиона долларов в неделю
Моделью бельевого бренда впервые стал трансгендер
Девушка заказала купальник в интернете и получила его окровавленным
Все материалы
Путешествия
Город бога
Фотограф отправился в одно из самых опасных мест Европы и разглядел красоту в нищете
Инопланетный уют
Искусство, плюшки и старые пушки: необычная сторона Австрии
Остров пепла
Катастрофа превратила это место в марсианские холмы. Теперь сюда мечтает попасть каждый
Украинские туристы потребовали убрать российский флаг из гостиницы и опозорились
Стюардессу задержали за слишком тяжелые золотые украшения
Пассажиры самолета устроили переполох из-за летучей мыши на борту
Два пассажирских самолета оказались в небе над горящим складом с боеприпасами
Все материалы
Из жизни
«Если бы мужчины могли рожать, они бы гордились собой»
Этот ирландец был простым работягой, но бросил все и выбрал женскую профессию
Терри Расмуссен в 1969 году«Никогда не встречала такого жуткого человека»
Серийного убийцу годами никто не мог поймать. Его тайну раскрыла любопытная библиотекарша
Дина НайериНастоящий боец
Эта девочка мечтала стать американкой. Ей пришлось стерпеть боль, кровь и голод
Впервые поймана 112-летняя рыба-рекордсмен
Девушка хотела сходить в туалет у обрыва и разбилась
Девушка в бикини выловила огромного сома голыми руками
Мусорщик перерыл тонны отходов и нашел случайно выброшенную заначку
Все материалы
Сумасшеднее автомобильное видео: лучшие коубы июля
Двенадцать роликов, от которых глаза становятся больше
Малолитражки в экстремальном тюнинге
Mini, Fiat 500 и даже Hyundai Solaris выходят на тропу войны
«Экспедиционные» Lamborghini штурмуют Норвегию
Как итальянцы ездили на суперкарах за Полярным кругом
Смотрим гонки: все самые важные трансляции 3-4 августа
Анонс важнейших автоспортивных событий, за которыми можно следить по ТВ и в Сети
Президент Туркменистана подрифтил у «Врат ада»
Rezvani анонсировала самый мощный серийный внедорожник
В Казахстане начали собирать китайские пикапы для России
Все материалы
Дом
Живых надо бояться
Эти люди живут на кладбище, спят на надгробиях и гуляют между могилами
Сделайте нам красиво
Как жители российской глубинки объявили войну серости
Парадные метры
Москвичи скупают квартиры в Петербурге из-за низких цен и атмосферы. Чем они рискуют?
Российские застройщики отказались строить по закону
Россияне назвали смысл дачной жизни
Родившим тройню россиянам дадут жилищные субсидии
Жители российского города пожаловались на нашествие летучих мышей
Все материалы
Нацпроекты
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В российском городе начнут производить сжиженный природный газ
Кубанским предприятиям помогут увеличить производительность труда
Спортивные залы в школах Оренбургской области отремонтируют к учебному году
Удмуртия нарастила поддержку фермеров
Все материалы