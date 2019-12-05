«Ливерпуль» разгромил «Эвертон» в дерби и отправил «ирисок» в зону вылета АПЛ

«Ливерпуль» на своем поле разгромил земляков из «Эвертона» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 4 декабря, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. На голы Майкла Кина и Ришарлисона красные ответили дублем Дивока Ориги, а также забитыми мячами Садио Мане, Шердана Шакири и Жоржиньо Вейналдума.

«Ливерпуль» одержал шестую победу подряд, набрал 43 очка и продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Эвертон» после поражения оказался в зоне вылета — команда с 14-ю очками находится на 18-й строчке.

В следующем туре «Ливерпуль» 7 декабря на выезде встретится с «Борнмутом». «Эвертон» в тот же день дома примет «Челси».

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