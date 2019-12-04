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«Лестер» выиграл седьмой матч подряд и вернулся на второе место в АПЛ

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«Лестер» на своем поле обыграл «Уотфорд» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 4 декабря, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 55-й минуте пенальти четко реализовал лучший бомбардир АПЛ Джейми Варди. В добавленное время отличился Джеймс Мэддисон.

Победа стала для «Лестера» седьмой подряд, позволила команде набрать 35 очков и вернуться на второе место в турнирной таблице. «Уотфорд» с восемью очками занимает последнюю, 20-ю позицию.

В следующем туре «Лестер» 8 декабря на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Уотфорд» днем раньше на своем поле примет «Кристал Пэлас».

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