«Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 4 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На шестой минуте манкунианцев точным ударом вывел вперед Маркус Рашфорд. В концовке первого тайма Деле Алли восстановил равенство. На старте второй половины игры Рашфорд реализовал пенальти и оформил дубль.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 21 очко и выйти на шестое место в турнирной таблице. «Тоттенхэм» с 20-ю очками располагается на восьмой позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 7 декабря на выезде встретится с «Манчестер Сити». «Тоттенхэм» в тот же день на своем поле примет «Бернли».

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