В Англии тур АПЛ впервые полностью показали в интернете

Матчи 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) были полностью показаны в интернет-сервисе Amazon Prime, а не по телевидению. Об этом сообщает Sports.ru.

Видеосервис уже провел прямые трансляции матчей, состоявшихся во вторник, 3 декабря. Отмечается, что для их освещения Amazon Prime привлек 73 комментатора, среди которых были многие известные в прошлом футболисты: Тьерри Анри, Питер Крауч, Алан Ширер, Майкл Оуэн, Петер Шмейхель, Оуэн Харгривз.

Зрителям по ходу встреч была доступна статистика, а также нарезки лучших моментов. Кроме того, в программу вошли предматчевые и послематчевые студии с участием комментаторов и экспертов.

В общей сложности Amazon Prime покажет 20 матчей АПЛ в сезоне-2019/2020. О покупке прав на трансляции стало известно в июне 2018 года. Согласно контракту, сервис сможет показывать по 20 игр турнира вплоть до сезона-2021/2022.

Большая часть сезона АПЛ по-прежнему транслируется по телевидению — матчи показывают каналы BT и Sky.

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