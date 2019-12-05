Футболист «Манчестер Юнайтед» врезался головой в ногу Моуринью

Футболист «Манчестер Юнайтед» Даниель Джеймс столкнулся с главным тренером «Тоттенхэма» Жозе Моуринью во время матча команд в рамках 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Эпизод случился на 13-й минуте встречи. Валлийского полузащитника жестко атаковал Гарри Уинкс, после чего Джеймс оказался за пределами поля и головой врезался в ногу португальского специалиста. Обоим участникам эпизода удалось избежать травм.

Матч прошел в среду, 4 декабря, и завершился со счетом 2:1 в пользу «Манчестер Юнайтед».

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