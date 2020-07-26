«Челси» обыграл «Вулверхэмптон» и завоевал путевку в Лигу чемпионов

«Челси» на своем поле обыграл «Вулверхэмптон» в матче 38-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 26 июля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В первом тайме в составе Челси забитыми мячами отметились Мэйсон Маунт и Оливье Жиру.

Победа позволила «Челси» набрать 66 очков и занять четвертое место в турнирной таблице. В следующем сезоне команда сыграет в Лиге чемпионов.

«Вулверхэмптон» по итогам 38 туров имеет в активе 59 очков. Команда завершила чемпионат на седьмом месте и не смогла квалифицироваться в Лигу Европы.