Три футболиста «Ливерпуля» попали в сборную тура АПЛ

Три футболиста «Ливерпуля» попали в сборную 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Место в обороне занял Трент Александр-Арнольд, в полузащите оказался Наби Кейта, а в нападении — Роберто Фирмино. Все эти игроки отметились голами в матче против «Челси» (5:3). В остальном сборная выглядит следующим образом:
Вратарь: Уго Льорис («Тоттенхэм»).
Защитники: Трент Александр-Арнольд («Ливерпуль»), Тайром Мингс («Астон Вилла»), Янник Вестергор («Саутгемптон»), Хонни («Вулверхэмптон»).
Полузащитники:Кристиан Пулишич («Челси»), Кевин де Брейне, Рахим Стерлинг (оба — «Манчестер Сити»), Наби Кейта («Ливерпуль»).
Нападающие: Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Харри Кейн («Тоттенхэм»).