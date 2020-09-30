«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов

«Краснодар» одержал победу над греческим ПАОКом во втором матче раунда плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в греческих Салониках и завершилась со счетом 2:1 в пользу российского клуба. На 73-й минуте встречи гол в свои ворота забил защитник греков Иоаннис Михайлидис. На 77-й минуте ПАОК сократил отставание благодаря голу полузащитника Омара Эль-Каддури. Через минуту «Краснодар» вновь вышел вперед — отличился хавбек Реми Кабелла.

В первом матче «Краснодар» обыграл соперника также со счетом 2:1. Победа позволила российской команде впервые в истории выйти в групповую стадию Лиги чемпионов.

В предыдущем сезоне Российской премьер-лиги «Краснодар» занял третье место и получил возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» напрямую попали в групповую стадию турнира.