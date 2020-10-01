Роналду впервые встретится с Месси после ухода из «Реала»

Нападающий Криштиану Роналду впервые после ухода из «Реала» получил шанс встретиться на футбольном поле с Лионелем Месси. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2020/2021 в группу G попали «Ювентус», за который выступает португалец, и «Барселона», капитаном которой является аргентинец. В квартете также оказались киевское «Динамо» и венгерский «Ференцварош».

По итогам жеребьевки соперников также узнали российские «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Впервые в истории три клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) добрались до этой стадии Лиги чемпионов.

Роналду покинул мадридский «Реал» в 2018 году. С того момента его новая команда ни разу не встречалась с «Барселоной».