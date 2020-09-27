Тренер «Барселоны» рассказал о нежелании отпускать Суареса

Главный тренер каталонской «Барселоны» Рональд Куман признался, что уход Луиса Суареса не был его решением. Об этом сообщает Marca.

«Кажется, словно именно я злодей в этой истории. Хотя я всегда уважал Луиса и как человека, и как футболиста», — рассказал Куман и подчеркнул, что ряд кадровых решений руководство приняло еще до его прихода и ему пришлось с ними согласиться.

25 сентября аргентинский форвард команды Лионель Месси раскритиковал руководство сине-гранатовых за уход Суареса. Уругваец перешел в стан мадридского «Атлетико» на правах свободного агента.

Месси также был близок к тому, чтобы покинуть каталонцев. Однако, футболист и руководство «Барселоны» сумели договориться. Форвард отработает контракт до конца. Соглашение истекает летом 2021 года.

Куман возглавил «Барселону» после вылета команды из Лиги чемпионов. Испанский клуб потерпел поражение в четвертьфинале турнира от мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8.