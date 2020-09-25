Тренер «Барселоны» утратил веру в руководство клуба

Главный тренер «Барселоны» голландец Рональд Куман утратил веру в руководство клуба. Об этом сообщает Marca.

По мнению специалиста, последние действия руководства и президента Хосепа Бартомеу оставили его в беззащитном положении. В разговорах с ближайшим окружением Куман признается, что испытывает трудности в общении с игроками и считает, что клубу не хватает стабильности.

Клуб уже покинул уругвайский нападающий Луис Суарес. Форвард перешел в мадридский «Атлетико». Также близок к уходу был и лидер команды Лионель Месси. Нежелание «Барселоны» отпускать игрока спровоцировало конфликт с аргентинцем. В итоге сторонам удалось прийти к соглашению и Месси выразил готовность отработать контракт с сине-гранатовыми, который истекает летом 2021-го.

Куман возглавил «Барселону» 19 августа. Назначение голландского специалиста последовало после разгромного поражения каталонцев в четвертьфинале Лиге чемпионов от мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8.