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«Челси» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

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Фото: Darren Staples / Global Look Press

Лондонский «Челси» разгромил «Краснодар» со счетом 4:0 в матче группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в Краснодаре. Счет во встрече открыл 19-летний форвард лондонцев Каллум Хадсон-Одои. Он поразил ворота «быков» на 37-й минуте матча. Уже во втором тайме на 76-й минуте пенальти реализовал другой нападающий «Челси» Тимо Вернер. А спустя три минуты Хаким Зиеш сделал счет разгромным. Четвертый мяч в ворота «Краснодара» на 90-й минуте отправил Кристиан Пулишич.

В прошлом туре «Краснодар» сыграл вничью с французским «Ренном». Российской команде удалось отыграться и избежать поражения, благодаря голу Кристиана Рамиреса.

Краснодар выступает в группе E вместе с «Севильей», «Челси» и «Ренном».


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