В УЕФА прокомментировали отказ футболистов «Краснодара» преклонить колени

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали отказ футболистов «Краснодара» преклонить колени перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Представителей организации цитирует RT.

«Игрокам и судейской бригаде разрешается вставать на колено, но это вовсе не является обязательным», — заявили в союзе.

28 октября «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Челси» со счетом 0:4. Перед матчем два игрока «быков» преклонили колено, у «Челси» — все. Депутат Госдумы Николай Валуев и телеведущий Владимир Соловьев оправдали решение российских футболистов, британские фанаты назвали действия игроков позорными.

Акция, в рамках которой участники преклоняют колено, связана с движением Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение»), борющемся с расизмом. BLM — американское движение, которое выступает на протестах с таким же лозунгом.