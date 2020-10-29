Соловьев объяснил отказ футболистов «Краснодара» преклонить колени

Телеведущий Владимир Соловьев объяснил отказ игроков «Краснодара» преклонить колени перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«А почему мы должны преклонять колено? Мы не расисты. Мы как раз боролись с колониальной системой в мире. Мы всегда боролись против расизма», — заявил Соловьев. Он добавил, что в России другие традиции, в частности, в стране принято вставать на колени во время молитвы.

28 октября «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Челси». Встреча завершилась со счетом 0:4. После двух туров команда занимает третье место в группе Е, набрав одно очко. Перед матчем два игрока «быков» преклонили колено, у «Челси» — все.

Акция, в рамках которой участники преклоняют колено, связана с движением Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение»), борющемся с расизмом. BLM — американское движение, которое выступает на протестах с таким же лозунгом. Их участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом.

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