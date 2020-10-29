Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев объяснил неучастие игроков «Краснодара» в акции с преклонением колена перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси». Его слова приводит Sport24.

«Я не понимаю с какого перепуга на колено-то встают? Эта история нас не касается, мы многонациональное государство, которое такими проблемами не грешило. Те колониальные страны, которые прошли проблемы расизма… Они пускай сами решают», — заявил Валуев. Он похвалил краснодарцев за собственное мнение и неповиновение толпе.

28 октября «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Челси». Встреча завершилась со счетом 0:4. После двух туров команда занимает третье место в группе Е, набрав одно очко. Перед матчем два игрока «быков» преклонили колено, у «Челси» — все.

Акция, в рамках которой участники преклоняют колено, связана с движением Black Lives Matter (Жизнь чернокожих имеет значение), борющемся с расизмом. BLM — американское движение, которое выступает на протестах с таким же лозунгом. Их участники требуют системных изменений для борьбы с расизмом.