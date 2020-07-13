Квят посчитал акцию с преклонением колена противоречащей русскому менталитету

Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят снова объяснил отказ вставать на колено в знак борьбы с расизмом. Спортсмен высказался эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1».

По мнению гонщика, подобные акции противоречат русскому менталитету. Он также отметил, что не осуждает других пилотов, которые решили встать на одно колено. Квят отметил, что каждый борется с расизмом по-своему.

Квят отказался вставать на одно колено в знак борьбы с расизмом 5 июля перед гонкой на Гран-при Австрии и спустя неделю на Гран-при Штирии. Россиянин заявлял, что не понимает подобной акции, а на колено готов вставать «перед Родиной, флагом или Богом».

Решение Квята публично поддержали некоторые российские спортсмены и политики. Среди них депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев, а также победитель ралли-рейда «Дакар» Сергей Карякин.

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