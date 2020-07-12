Квят снова отказался встать на колено в знак борьбы с расизмом

Российский пилот команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниил Квят отказался вставать на одно колено перед гонкой в рамках Гран-при Штирии. Соответствующая фотография размещена в Twitter команды Renault.

Акция была посвящена борьбе против расизма. Помимо Квята, на колено также не встали гонщик Alfa Romeo Кими Райкконен, Макс Ферстаппен (Red Bull) и Шарль Леклер (Ferrari).

5 июля Квят вместе с вышеуказанными пилотами, а также с Антонио Джовинацци (Alfa Romeo), Карлосом Сайнсом из McLaren отказался встать на колено перед гонкой в рамках Гран-при Австрии. Россиянин заявил, что не понимает подобной акции, а на колено готов вставать «перед Родиной, флагом или Богом».

Решение Квята публично поддержали некоторые российские спортсмены и политики. Среди них депутат Госдумы и бывший боксер Николай Валуев, а также победитель ралли-рейда «Дакар» Сергей Карякин.

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