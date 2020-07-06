Победитель «Дакара» отреагировал на отказ Квята вставать на колено

Победитель ралли-марафона «Дакар-2017» россиянин Сергей Карякин отреагировал на поступок пилота команды «Формулы-1» Alpha Tauri Даниила Квята, отказавшегося вставать на одно колено перед стартом гонки. Об этом сообщает РИА Новости.

Спортсмен поддержал соотечественника, отметив, что бороться с расизмом нужно делом, а не показухой. По мнению Карякина, никто не должен вставать на колено по чьей-то указке. Гонщик отметил, что на месте Квята поступил бы точно так же.

5 июля Квят вместе с пятью другими пилотами команд «Формулы-1» отказался вставать на одно колено перед гонкой на Гран-при Австрии. Акция была посвящена борьбе с расизмом. Победу в заезде одержал Валттери Боттас из Mercedes. Россиянин не смог добраться до финиша.

Ранее Квята поддержал бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев. Спортсмен назвал акцию перед стартом гонки политическим популизмом.

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