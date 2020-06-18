Двукратная чемпионка мира по боксу предложила Квяту провести бой

Двукратная чемпионка мира по боксу Фируза Шарипова предложила провести бой российскому пилоту «Формулы-1» Даниилу Квяту. Об этом сообщает Autosport.com.

Спортсменка из Казахстана уточнила, что речь идет о дружеском спарринге. «Травм мы не получим, это будет обмен опытом. Научу его нескольким элементам защиты, нападения, движению на ринге», — рассказала боксерша.

Шарипова добавила, что после спарринга она сможет определить, в какой форме находится Квят. Она также отметила, что готова дать советы россиянину по подбору соперников для боев на любительском уровне.

В «Формуле-1» Квят представляет команду Alpha Tauri, которая входит в концерн Red Bull. Старт нового сезона был отложен из-за пандемии коронавируса. Первым этапом нынешней серии должны стать соревнования в Австрии, запланированные на 3-5 июля.

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