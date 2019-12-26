Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят назвал действенный способ борьбы с похмельем. Его слова приводятся в Twitter команды.

Квят поздравил болельщиков с наступающими праздниками. «Надеюсь, вы будете плотно есть в эти дни, может, будете что-то выпивать. Если вы вдруг выпили лишнего, то просто примите аспирин и выпейте чаю с лимоном и медом. Думаю, это поможет», — посчитал гонщик.

Российский пилот дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в составе Toro Rosso, а в 2015-м перешел в Red Bull. В сезоне-2019 россиянин вновь начал представлять Toro Rosso и занял 13 место в личном зачете пилотов «Формулы-1».

В ноябре 2019 года российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко рассказал о правильной борьбе с алкоголизмом. Он посчитал, что необходимо воспитывать подрастающее поколение, прививая им любовь к здоровому образу жизни.

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