Квят пропустит квалификацию Гран-при России «Формулы-1»

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России. Об этом сообщается на сайте «Формулы-1».

25-летний россиянин столкнулся с техническими неполадками болида. Он сошел с дистанции во время свободной практики уже через 21 минуту из-за проблем с силовой установкой. Из-за этого Квят стартует в воскресной гонке с конца стартовой решетки. Болиду россиянина установят новый двигатель.

Квалификация Гран-при России «Формулы-1» пройдет в Сочи 28 сентября и начнется в 15:00 по московскому времени. Основная гонка пройдет 29 сентября, начало — в 14:10 по московскому времени.

28 июля Квят впервые в текущем сезоне оказался в числе призеров гонки «Формулы-1». Россиянин финишировал третьим на гонке Гран-при Германии.

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