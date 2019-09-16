Сочи Автодром примет ВТБ Гран-при России «Формулы-1»

Этап «Формулы-1» в России пройдет в Сочи с 26 по 29 сентября. Об этом сообщается на сайте сочинского автодрома.

ВТБ Гран-при России станет 16-м по счету этапом чемпионата в этом сезоне. Уик-энд состоит из трех тренировочных сессий, квалификации и гонки, в которой определится победитель Гран-при. В 2018-м первое место занял пилот Mercedes Льюис Хэмилтон.

Этап в Сочи впервые прошел в 2014 году. Он проходит на автодроме, длина трассы на котором составляет 5848 метров. Спортсмены проедут 53 круга, общая протяженность дистанции составит 309,745 километра.

Лидером чемпионата является Хэмилтон, в его активе 284 очка. Второе место занимает его партнер по Mercedes Вальттери Боттас (214), третье — Макс Ферстаппен из Red Bull (185). Единственный российский пилот Даниил Квят (Toro Rosso) занимает десятую строчку.

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