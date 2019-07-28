Квят впервые в сезоне поднялся на подиум «Формулы-1»

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят показал третий результат на гонке Гран-при Германии «Формулы-1». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Победу праздновал представитель команды Red Bull, голландский пилот Макс Ферстаппен. Немец Себастьян Феттель, выступающий за Ferrari, финишировал вторым. Квят замкнул тройку призеров. Партнер российского гонщика по команде Александер Албон показал шестой результат.

27 июля прошла квалификация Гран-при Германии «Формулы-1». В этом заезде Квят занял 14-е место.

Российский пилот дебютировал в «Формуле-1» в 2014 году в составе Toro Rosso, а в 2015-м перешел в Red Bull. С сезоне-2019 россиянин вновь представляет Toro Rosso.

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